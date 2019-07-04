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Beşiktaş'tan Mehmet Topal'a teklif

Beşiktaş'tan Mehmet Topal'a teklif

Mali sıkıntılar nedeniyle Dorukhan Toköz'ü satış listesine koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinden olan 33 yaşındaki oyuncu Mehmet Topal'a sözleşme teklif etti. Tecrübeli oyuncuyu Abdullah Avcı'nın da takımda görmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyahbeyazlıların uzun süre önce anlaştığı ancak Mısır kulübü Pyramids'in peşinat istemesi sebebiyle bir türlü imza attırılamayan Okechukwu Azubuike, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

Mali sıkıntısı nedeniyle Dorukhan Toköz'ü satmaya karar veren ve İtalyan ekipleriyle temas halinde olan siyah-beyazlılar, mutlak bir ön libero için Mahmut Tekdemir'i gündemine alsa da Başakşehir'in oyuncusunu bırakmayacağını açıklaması üzerine ibrenin değişmesine neden oldu.

ABDULLAH AVCI ÇOK GÜVENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, Topal'ın da kariyerine Türkiye'de devam etme isteğiyle birlikte transferi hızlandırdı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği ve takıma büyük fayda sağlayacağına inandığı kaydedildi. 

Deneyimli isme iki yıllık sözleşme teklifi götürüldüğü öğrenilirken, transferde hafta başına kadar neticeye varılması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde 480 maç bulunan Mehmet Topal, bu maçlarda 31 gol atarken 30 da asist kaydetme başarısı gösterdi.

22 MİLYONDAN VAZGEÇMİŞTİ

Mehmet Topal, F.Bahçe'de yaşadığı yorucu olayları gerekçe göstererek, 3.4 milyon Euro (yaklaşık 22 milyon TL) alacağından vazgeçip sözleşmesini feshetmişti.

(Sabah)

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