Beşiktaş'tan loca açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 2-0 yendi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.