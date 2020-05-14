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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:09
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:19

Beşiktaş'tan kötü haber! 8 korona vakası daha...

Beşiktaş'tan kötü haber! 8 korona vakası daha...

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12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren ekiplerde koronavirüs vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Beşiktaş'tan da kötü haber geldi.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan kötü haber geldi. Siyah beyazlı ekipte 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı:

"Yapılan testlerde 8 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmıştır."

TRT İstanbul Spor Müdürü Fırat Günayer'in verdiği bilgiye göre ismi açıklanmayan bu 8 kişi arasında futbolcular da var.

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