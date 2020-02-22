Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir.
Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Sivassspor, kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u penaltıdan bulduğu golle mağlup etti
Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.
İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.
Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.