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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 23:59
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 00:00

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir.

Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınında Sırp futbolcu Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi karantinaya alındığı yönünde çıkan haber hakkında açıklama yaptı.

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