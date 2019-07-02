Beşiktaş'tan Kenan Karaman operasyonu

Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor, her geçen gün yeni bir isim gündeme giriyor... Kadrosunu kaliteli bir kanat oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman’ı listesine aldı. Siyah-Beyazlı yönetim, Milli Takım’a kadar yükselen ve geçtiğimiz aylarda Ay- Yıldızlı formayla ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı.

Tam bir joker

Alman temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan’ın şartlarının uyması durumunda yönetim transfer için resmen düğmeye basacak. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncunun da olası bir transfer görüşmesinde Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakabileceği öğrenildi.

(Fanatik)