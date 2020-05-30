SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Serhat Akın'dan olay sözler! Serhat Akın'dan olay sözler! 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.

Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.