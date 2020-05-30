  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:13
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan "karton taraftar" projesi

Beşiktaş'tan "karton taraftar" projesi

Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla taraftar projesi başlattı. Kampanyaya 129 TL ödeyerek katılacak taraftarların fotoğrafları, Vodafone Park'ta oynayacak maçlarda tribünlere konulacak.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen lige 13 Haziran Cumartesi günü evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla dönecek Beşiktaş, yeni projeye imza attı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla karton taraftar projesi başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Kulübümüz, Vodafone Park'ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için 'Ruhumuz Yeter' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park'ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak. 'Ruhumuz Yeter' kampanyası ile Vodafone Park'ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi.

'Ruhumuz Yeter' diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Burak Kapacak için Bursaspor'a para ve takas teklifi yapacak

title

Everton, Christian Luyindama için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır

title

Sevilla'nın İrfan Can Kahveci transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!
Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!

İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Serhat Akın'dan olay sözler!
Serhat Akın'dan olay sözler!

Serhat Akın'dan olay sözler!

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı
Süper Lig devi transferi resmen açıkladı

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi
Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı
Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.

Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar
Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar

Kesin olarak anlaşma sağlandı! Tercihlerini yaptılar

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak
Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak

Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.