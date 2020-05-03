Beşiktaş'tan Karius'a: 'İstediğin zaman gidebilirsin'

Siyah-Beyazlılar’a geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Alman kaleci ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Beşiktaş, tecrübeli eldivene resti çekti. Küçük gruplar halinde bireysel çalışmaların başlaması sonrasında 26 yaşındaki file bekçisini idmana davet etmeyen Kara Kartal, 15-18 Mayıs’ta tüm takımı toplayacak. Ancak bu zaman için de Karis’un çağrılmadığı öğrenildi.
Ersin için özel izin
Sözleşmesini feshetme hakkı olan ancak henüz böyle bir girişimde bulunmayan deneyimli kaleciye, “İstediğin zaman gidebilirsin” mesajı gönderildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğu için 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu’nun çalışmalara katılması için için izin alındı. Kalan 8 haftada Ersin ve Utku Yuvakuran ile yola devam edilecek.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.