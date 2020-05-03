Beşiktaş'tan Karius'a: 'İstediğin zaman gidebilirsin'

Siyah-Beyazlılar ile alacakları nedeniyle FIFA'lık olan Loris Karius ayrılığa hazır... Alman kaleciyi idmanlara davet etmeyen Beşiktaş, “istediğin zaman gidebilirsin” mesajıyla da resti çekti. Kalan haftalarda Ersin ve Utku ile devam edilecek.

Siyah-Beyazlılar’a geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Alman kaleci ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Beşiktaş, tecrübeli eldivene resti çekti. Küçük gruplar halinde bireysel çalışmaların başlaması sonrasında 26 yaşındaki file bekçisini idmana davet etmeyen Kara Kartal, 15-18 Mayıs’ta tüm takımı toplayacak. Ancak bu zaman için de Karis’un çağrılmadığı öğrenildi.

Ersin için özel izin

Sözleşmesini feshetme hakkı olan ancak henüz böyle bir girişimde bulunmayan deneyimli kaleciye, “İstediğin zaman gidebilirsin” mesajı gönderildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğu için 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu’nun çalışmalara katılması için için izin alındı. Kalan 8 haftada Ersin ve Utku Yuvakuran ile yola devam edilecek.

(Fanatik)