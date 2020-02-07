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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 19:17
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 19:22

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

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Beşiktaş kulübü 2010/11 sezonu Türkiye Kupası finaliyle ilgili yürütülen davanın sonuçlanması sonrasında sosyal medya hesabından "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" paylaşımını yaptı.

Hatırlanacağı üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın usülden bozma kararı aldığı şike dosyasında Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş hakkında beraat kararı verdi ve dosyayı tekrar Yargıtay'a göndermeyip davayı sonlandırdı. Mahkeme ayrıca Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun beraat kararını “temyiz yolu kapalı” olarak verdi.

Beşiktaş kulübü davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kupa görselini kullanarak, "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" mesajını yazdı.

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Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!
Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Beşiktaş kulübü 2010/11 sezonu Türkiye Kupası finaliyle ilgili yürütülen davanın sonuçlanması sonrasında sosyal medya hesabından "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" paylaşımını yaptı.

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