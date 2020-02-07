Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Hatırlanacağı üzere 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın usülden bozma kararı aldığı şike dosyasında Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş hakkında beraat kararı verdi ve dosyayı tekrar Yargıtay'a göndermeyip davayı sonlandırdı. Mahkeme ayrıca Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun beraat kararını “temyiz yolu kapalı” olarak verdi.
Beşiktaş kulübü davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kupa görselini kullanarak, "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" mesajını yazdı.
Beşiktaş kulübü 2010/11 sezonu Türkiye Kupası finaliyle ilgili yürütülen davanın sonuçlanması sonrasında sosyal medya hesabından "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" paylaşımını yaptı.
Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon yaşadıklarını Belçika basınına anlattı.
Galatasaray'da Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Takım Harcama Limitleri ile ilgili Galatasaray'a yanıt niteliğinde bir açıklama yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ile Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçlarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.
Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.