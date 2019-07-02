Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6727
  • 6,4107
  • 253.646
  • 99.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'tan Kagawa'ya transfer resti! 'Artık kararını ver'

Beşiktaş'tan Kagawa'ya transfer resti! 'Artık kararını ver'

Beşiktaş'tan Kagawa'ya transfer resti! 'Artık kararını ver'

İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüplerinden beklediği teklifleri alamayan Shinji Kagawa’ya, “Yeni sezon hazırlıkları yakında başlayacak. Artık Kesin kararını vermeni bekliyoruz” denildi.

Beşiktaş geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydirdiği Japon yıldız Shinji Kagawa transferinde de mutlu sona yaklaştı. Alman temsilcisi Dortmund’un önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan Kagawa, kendisine İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulüplerinden teklif olduğunu belirtip Beşiktaşlı yöneticilerden süre istemişti.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel’in, Shinji Kagawa ile buluştuğu öğrenildi. İngiliz ve İtalyan kulüplerinden sonra İspanya’dan da beklediği teklifi alamayan Kagawa’ya Yücel’in, “Yeni sezon hazırlıkları yakında başlıyor. Sezona bizimle başlamak istiyorsan artık kesin kararını bir kaç gün içinde vermelisin” dediği öğrenildi.

DORTMUND SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ın Shinji Kagawa’yı kiralama isteğine Dortmund’un sıcak baktığı öğrenildi. Kagawa’nın da Yücel ile görüştükten sonra Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu belirtildi. Kartal bu transfer için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Alman kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon, Kagawa’ya da 2 milyon euro ödenmesi planlanıyor. Japon yıldıza alacağı ücret iletildi.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim