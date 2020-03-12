Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinin seyircili oynanma kararına ironik cevap

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisini seyircili oynatma kararına tepki.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada müsabakalar ertelenir ya da seyircisiz oynanırken TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün yaptığı açıklamada Galatasaray-Beşiktaş derbisi için tüm sağlık önlemlerini aldıklarını ve maçın seyircili oynanacağını açıklamıştı.



Özdemir’in sözlerinin üzerine açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ironik bir açıklama yaparak TFF Yönetim Kurulu üyelerini, aileleriyle birlikte, derbi dahil tüm maçları izlemeye davet etti.

Urgancılar’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“TFF tüm önlemleri almış. TFF Yönetim Kurulu üyelerini birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermek için, ailelerini yanlarına alarak başta ‘derbi’ olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum.”