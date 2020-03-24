Beşiktaş'tan flaş transfer! Mario Mandzukic geliyor...

Yeni sezon öncesindeki planlamasını yapmak için düğmeye şimdiden basan Siyah-Beyazlılar, kadrosundaki birçok isimle yollarını ayırıp maliyeti düşürmeyi planlıyor.
Yıldız kategorisindeki tek transferini ise hücum hattına ayıran ve çalışmalara başlayan Kara Kartal’a bu konuda Katar’dan flaş bir önerinin geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail’e transfer olan Mario Mandzukic’in, yeni takımında mutlu olmadığı ve ayrılık kararı almasının ardından Beşiktaş’a teklif edildiği bildirildi. Duhail formasıyla 7 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa’ya geri dönmeye sıcak baktığı ve menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ifade edildi.
Maaşında indirime gidiyor
Juventus’ta forma giydiği dönemde birçok kez Kara Kartal’ın gündemine gelen ancak transferi, yüksek maliyeti sebebiyle gerçekleşmeyen Hırvat hücum oyuncusu için gelen bu öneriyi hızlı şekilde değerlendiren yönetimin, sezon sonu görüşmek için oyuncunun menaceriyle söz kestiği öğrenildi. Katar Kulübü’yle 7 milyon Euro’ya anlaşan başarılı oyuncunun, Avrupa’ya dönmek için bu bedelden çok daha düşük seviyelerde bir maaşa olumlu baktığı kaydedildi.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
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