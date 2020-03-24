Beşiktaş'tan flaş transfer! Mario Mandzukic geliyor...

Juventus'taki 5 sezonluk macerasının ardından Al Duhail'e transfer olan Hırvat golcü, yeni macerasından memnun kalmadı, Avrupa'ya dönme kararı aldı. 33 yaşındaki süperstar, alacakları karşılığında bonservisini alıp Kartal'a gelmeye yeşil ışık yaktı.

Yeni sezon öncesindeki planlamasını yapmak için düğmeye şimdiden basan Siyah-Beyazlılar, kadrosundaki birçok isimle yollarını ayırıp maliyeti düşürmeyi planlıyor.

Yıldız kategorisindeki tek transferini ise hücum hattına ayıran ve çalışmalara başlayan Kara Kartal’a bu konuda Katar’dan flaş bir önerinin geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail’e transfer olan Mario Mandzukic’in, yeni takımında mutlu olmadığı ve ayrılık kararı almasının ardından Beşiktaş’a teklif edildiği bildirildi. Duhail formasıyla 7 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa’ya geri dönmeye sıcak baktığı ve menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ifade edildi.

Maaşında indirime gidiyor

Juventus’ta forma giydiği dönemde birçok kez Kara Kartal’ın gündemine gelen ancak transferi, yüksek maliyeti sebebiyle gerçekleşmeyen Hırvat hücum oyuncusu için gelen bu öneriyi hızlı şekilde değerlendiren yönetimin, sezon sonu görüşmek için oyuncunun menaceriyle söz kestiği öğrenildi. Katar Kulübü’yle 7 milyon Euro’ya anlaşan başarılı oyuncunun, Avrupa’ya dönmek için bu bedelden çok daha düşük seviyelerde bir maaşa olumlu baktığı kaydedildi.

(Fanatik)