Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemimizde yok

Beşiktaş, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kulübün hiçbir zaman iki ismi gündemine almadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."