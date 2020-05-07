Beşiktaş'tan flaş Karius kararı! FIFA'ya gidecekler

Beşiktaş, Karius ile yaşanan krizi FIFA'ya taşımayı planlıyor. Yönetim, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleciyi oynamadığı dönemin parasını istemesi nedeniyle şikâyet edecek. Karius'un bonservisini elinde bulunduran Liverpool ise gözden düşen kaleciyi idmanlara bile almayacağını açıkladı. Halen İstanbul'da olan ve ülkesine gitmeye hazırlanan Karius'un rotası da Hertha Berlin.
Kaleci arayışı başladı
Beşiktaş son gelişmelerden sonra gelecek sezon için kalesini iki iyi isim ile takviye etmek istiyor. Volkan Babacan ile anlaşmaya varan siyahbeyazlılara ayrıca menajerler tarafından Fabri ve Joe Hart'ın önerildiği belirtildi.
SabahBeşiktaş son gelişmelerden sonra gelecek sezon için kalesini iki iyi isim ile takviye etmek istiyor. Volkan Babacan ile anlaşmaya varan siyahbeyazlılara ayrıca menajerler tarafından Fabri ve Joe Hart'ın önerildiği belirtildi.
(Sabah)
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.
İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.