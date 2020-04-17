Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer imzaya kaldı...

Beşiktaş sol bek için aradığı alternatifi Süper Lig'de buldu. Siyah - Beyazlılar Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala için gün sayıyor.
beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.
Sergen Yalçın'ın Akdeniz temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve transfer için tarafların temas halinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
Hasan Ali Kaldırım'ın sol bek mevkisinde alternatifsiz kalması Fenerbahçe'de transferi zorunlu hale getirmişti. Sarı-lacivertliler, Demokratik Kongolu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı fakat oyuncu tercihi Beşiktaş'tan yana kullandı..
Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.
Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, geçen sezonu ilk 3 sırada bitiren 2 takımın kendisini istediğini fakat kulübünün bırakmadığını açıklarken, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu yaz geçtiğimiz sezonu ilk 3'te bitiren iki takım benimle ilgilendi. Fakat 1 yıllık kontratımın kaldığı Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis talep etti" sözlerini kullanmıştı.
Takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan N'Sakala, "Bir baskı hissetmiyorum. Devam edeceğim ve sezon sonunda kalacağım. Bu kış döneminde neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
2017'de Anderlecht'ten transfer edilen Kongolu Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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