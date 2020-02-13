Beşiktaş'tan federasyonun Göztepe maçı kararına jet yanıt

Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe maçının tekrar edilmeyeceğini açıklamasının üzerine jet bir yanıt yayımladı.

Beşiktaş kulübü, TFF'nin Göztepe maçının tekrar edilmeyeceğini açıklaması üzerine jet bir yanıt yayımladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftasında Göztepe A.Ş. ile oynadığımız ve tüm kamuoyunun kural hatası olduğu konusunda hemfikir olduğu maçın ardından, bu konu ile ilgili itirazımızı Türkiye Futbol Federasyonu’na yapmıştık.

TFF Yönetim Kurulu ve MHK anlam veremediğimiz şekilde bu konu ile ilgili karar alma sürecini uzatmış ve futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir.

Futbolu yönettiğini sananların bu kararı, ligimizin son zamanlardaki değer kaybının ve sporseverlerin stadyumlardan uzaklaşmasının en belirgin örneklerinden biridir.

Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir.

Merkez Hakem Kurulu, kural hatası yapan hakemini bir hafta aranın ardından Gençlerbirliği – Trabzonspor karşılaşmasına atamış ve söz konusu hakem o karşılaşmada da skandal kararlarına devam etmiştir. Kurulun, sebep olduğu bu skandallara dair bir açıklaması var mıdır?

Futbolumuza kağıt üzerinde yön veren iki büyük kurum, tüm çıplaklığıyla açık olan bir olay hakkında ortak kanıya varmakta zorlanmış ve konuyu IFAB’a taşıma gereksinimi duymuştur. Maçta kural hatası olmadığı sonucuna varan TFF, bu kararı neye göre vermiştir? Elli hakem ve gözlemciden oluştuğu söylenen kontrol uygulamasına kural hatası ile ilgili görüş sorulmuş mudur? TFF, IFAB’dan gelen tavsiye kararı ile MHK'nin kendilerine ilettiği kararı kamuoyuna açıklayacak kadar cesaretli midir?

Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde futbolu yönettiğini sananlar hataları örtbas etmeyi hatalardan ders çıkarmaya tercih etmektedirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, #KuralınaGöre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş; yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir.

Beşiktaş JK