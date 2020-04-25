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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:59
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:59

Beşiktaş'tan Fabri ve Volkan Babacan'a: Bonservislerinizi alıp gelin

Beşiktaş'tan Fabri ve Volkan Babacan'a: Bonservislerinizi alıp gelin

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Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan.

"BONSERVİSİNİZİ ALIN" DENDİ

Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR

Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.

BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKTI

Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.

(Takvim)

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