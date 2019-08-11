Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif

Beşiktaş, Emre Kılınç için Sivasspor'la pazarlıklarına hız verdi. Daha önce başarılı oyuncu için Yiğidolar'ın kapısını çalan ancak anlaşma sağlayamayan yönetim bu kez Emre için ikinci bir teklif yaptı.
DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Beşiktaş'ın yeni teklifinin 1 milyon euro artı Orkan Çınar olduğu öğrenildi. Sivasspor'un yapılan bu teklife cevap vermediği ve önerinin değerlendirme aşamasında olduğu öne sürüldü.
Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 32 müsabakada 7 gol 7 asistle oynamıştı.
(Sabah)
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