Beşiktaş'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.
Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Marcao, tedavisi devam eden Onyekuru ve Andone maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyeceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübünün Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.