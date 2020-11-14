Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e tehditvari rest

Eskişehirspor’la 2018 yılında bağlarını koparmasının ardından Beşiktaş’a transfer olan Dorukhan Toköz, Kara Kartal’da kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’e ardından A Milli Takım’a yükselmişti. Siyah-Beyazlılar’a, ‘İyi performans sergilersen maaşını artırırız’ sözüyle 350 bin Euro’ya imza atan Dorukhan, her şey iyi giderken önce sakatlanmış ardından yönetim değişikliği sebebiyle kendisine bu konuda verilen garanti yanmıştı.
YÖNETİM SON KARARINI VERDİ
Sağlığına kavuşmasının ardından yeni Beşiktaş Yönetimi’nden istediği yüksek zamlı kontrat talebine olumsuz yanıt verilen Milli futbolcu, belirlediği miktarın yarısının teklif edilmesi sonrasında kapıları kapatmıştı. Genç oyuncu ve manajeriyle uzun süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, son kararını verdi.
"YA İMZALARSIN YA DA İKİNCİ YARIDA KADRO DIŞI KALIRSIN"
Beşiktaş Yönetimi’nin Asbaşkan Emre Kocadağ aracılığıyla Dorukhan Toköz’e, ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin’ restini çektiği bildirildi. Kısa vadedeki kariyer planlamasını A Milli formayla EURO 2020’y gitmek üzerine yapan Dorukhan’ın, bu gelişme sonrasında düşünmek için yönetimden süre istediği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncusundan bu konuyla ilgili olarak sorunu çözmesini istediği aksi halde yönetimin kararını uygulamakla yükümlü olduğunu ilettiği kaydedildi.
FENERBAHÇE PUSUDA
Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe’nin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.
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