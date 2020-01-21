Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e yaklaşık %300 zam teklifi

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Milli futbolcu ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun 2021'de bitecek sözleşmesini, 2023'e kadar uzatmak istiyor.
Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki Dorukhan'ın yeni sözleşme ile birlikte yıllık 1 milyon euro alması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelerek görüşme yapılırken, prensipte anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde sözleşmesi sona erecek olan Caner, Gökhan, Atiba gibi isimlerle görüşerek anlaşma zemini arayacağı da gelen haberler arasında.
(TRT Spor)
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
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Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.
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