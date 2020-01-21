Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e yaklaşık %300 zam teklifi

Bir yandan transfer yapabilmenin yollarını arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan da Dorukhan'ın sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan Milli futbolcu ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun 2021'de bitecek sözleşmesini, 2023'e kadar uzatmak istiyor.

Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki Dorukhan'ın yeni sözleşme ile birlikte yıllık 1 milyon euro alması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelerek görüşme yapılırken, prensipte anlaşma sağlandığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde sözleşmesi sona erecek olan Caner, Gökhan, Atiba gibi isimlerle görüşerek anlaşma zemini arayacağı da gelen haberler arasında.

(TRT Spor)