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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 10:53
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 10:53

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Jeremain Lens'e: Ya indirim ya ayrılık

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Jeremain Lens'e: Ya indirim ya ayrılık

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Beşiktaş yönetimi, futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmelere devam ediyor. Burak Yılmaz'ın ardından Domagoj Vida ve Jeremain Lens ile masaya oturan yönetim, iki futbolcuya da “Bu ücretlerle devam etmemiz mümkün değil. Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz” dedi.

Beşiktaş'ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.

Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon euro ücret kazanan Domagoj Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Jeremain Lens bulunuyordu.

Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletildi.

İki futbolcuya "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" teklifi yapıldığı belirtildi.

(Hürriyet)

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