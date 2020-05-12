Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Jeremain Lens'e: Ya indirim ya ayrılık

Beşiktaş'ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.
Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon euro ücret kazanan Domagoj Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Jeremain Lens bulunuyordu.
Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletildi.
İki futbolcuya "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" teklifi yapıldığı belirtildi.
(Hürriyet)
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