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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:13
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:13

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

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Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, pazar günü İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi. 

(AA)

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