Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9499
  • 6,6632
  • 289.135
  • 114423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'tan Denizlispor'a Hugo Rodallega teklifi: Orkan Çınar, Güven Yalçın ve para

Beşiktaş'tan Denizlispor'a Hugo Rodallega teklifi: Orkan Çınar, Güven Yalçın ve para

Beşiktaş'tan Denizlispor'a Hugo Rodallega teklifi: Orkan Çınar, Güven Yalçın ve para

Ocak ayında takımına yeni bir golcü kazandırmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş’ın, Süper Lig’den de bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Denizlispor’un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega’yı hedefleri arasına eklediği kaydedildi.

Sezon başında transfer olduğu Denizli’de 14 karşılaşmaya çıkıp 5 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu için Kartal’ın; Güven Yalçın’ı kiralık, Orkan Çınar’ı bonservisiyle ve bir miktar para önerisinde bulunacağı kaydedildi.

Forvet transferi konusunda listesini kalabalık tutan Beşiktaş’ın, görüşmelerin finalinde listeyi teknik direktör Abdullah Avcı’ya sunup seçimini yapmasını bekleyecek.

Ligi tanıması en büyük artısı

Süper Lig’i tanıması sebebiyle ilk etapta teknik ekibin yeşil ışık yaktığı Rodallega’nın da Beşiktaş’a transferine sıcak baktığı konuşuluyor.

Türkiye’deki kariyerinde daha önce; Akhisar Belediye ve Trabzonspor’da da görev yapan Rodallega, özellikle bitirici vuruşlar konusundaki başarısıyla biliniyor.

(Fanatik)


Hayatını bir gecede sildi!
MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!
Fahriye ve Burak İstanbul'dan ayrılmak istemedi
Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
<p>Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya

İnanılmaz Kurtuluş... Balkon Çökünce Molozların Arasında Kalan Kadının Burnu Bile Kanamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türk sporunda tarihi yıl! İşte sporda 2019 Almanağı

Tek bacaklı martının yaptığı şey herkesi hayrete düşürdü