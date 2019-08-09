  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 10:10
  • |
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 10:10

Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı

Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı

Paylaş

Beşiktaş, Everton’da üçüncü forvet konumuna düşen Cenk Tosun'u Avrupa’dan talibi çıkmazsa kiralık olarak kadrosuna katacak.

Transfer dönemi sona eren İngiltere'de boşa çıkan ve kadroda düşünülmeyen oyuncular için artık ülke dışına çıkma zamanı geldi. Everton'da 3. forvet konumuna düşen Cenk Tosun'u yakın takibe alan siyahbeyazlı yönetim, eski golcüsü Avrupa'dan başka bir kulüple anlaşmazsa devreye girecek.Adı G.Saray ve F.Bahçe ile de anılan Cenk konusunda kendilerinden emin olan siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için "Türkiye'ye dönerse sadece bizde oynar" değerlendirmesinde bulundular. Beşiktaş, ayrıca Everton'la Yannick Bolasie'nin transferini de görüşüyor.

Demokratik Kongolu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi gerçekleştirirse, takımın hücum gücüne önemli bir katkı yapmış olacak. Bolasie, kanat-forvet kimliği ile ön plana çıkıyor.

Everton formasıyla 43 maça çıkan Cenk Tosun 9 kez ağları sarsıp, 3 asist yaparak toplamda 12 gole katkı sağladı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da Benjamin Tetteh öfkesi

title

Mbaye Diagne'nin son talibi Spartak Moskova

title

Beşiktaş Barcelonalı yıldızın transferini bitiriyor

Fenerbahçe´nin Yeni Transferi Zanka İstanbul´a Geldi

SPOR GÜNDEMİ

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'
'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'

Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor
Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor

Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.

Terim şok oldu! 'Verdiğinizin 2 katını isteriz'
Terim şok oldu! 'Verdiğinizin 2 katını isteriz'

Terim şok oldu! 'Verdiğinizin 2 katını isteriz'

Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1
Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara
Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara

“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Falcao transferinde muradına erdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Cimbom, Monaco'yla da el sıkıştı. İşte Kolombiyalı yıldızın maliyeti ve geliş tarihi...

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu biraz pahalı olsa da yönetim bombayı patlatmak için her türlü fedakarlığa hazır.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.