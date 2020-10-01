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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 21:48
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Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

Beşiktaş'tan Bruma sürprizi

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Son olarak Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Kartal, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya talip oldu.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için harekete geçti.

Beşiktaş'ın, PSV Eindhoven'da beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı kaydedildi.

35 MAÇTA 5 GOL, 6 ASİST

Galatasaray'dan 2017 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 12 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu.

Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'da 35 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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