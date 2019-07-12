Beşiktaş'tan borç açıklaması
Beşiktaş, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı ve 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile borçlarını ödeyeceğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Şirktimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarmızla"