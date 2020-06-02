Beşiktaş'tan Boateng'e son teklif! Kabul etmezse gidiyor...

Koronavirüs etkileri sebebiyle daha önce başlattığı ekonomik küçülme çalışmalarına daha da hız veren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda oyuncularla maaş indirimi konusunda ilk teması geçen hafta kurmuştu.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düzenlediği bilgilendirme toplantısı sonrasında Beşiktaş Futbol AŞ Başkan Vekili Cenk Sümer, dün oyuncularla biraraya geldi. Sümer, futbolculardan 3 aylık maaş ödemelerinden vazgeçmelerini istedi. Futbolcuların ise ligin devam etmesini gerekçe gösterip bu öneriye son üç aylık süre için sadece yüzde 15’lik indirim teklifiyle yanıt verdiği bildirildi.
Yarım dönemde 350 bin Euro...
Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Kara Kartal’da 4’ü ilk 11’de olmak üzere 6 mücadeleye çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Kontratında, ‘10 maça ilk 11’de çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzar ve maaşı 1.7 milyon Euro’ya yükselir’ maddesi bulunan Ganalı yıldız oyuncuyla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, tek şart olarak tecrübeli futbolcudan bu bedelde indirime gitmesini istediği bildirildi. Beşiktaş’tan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan Boateng’e yönetimin, 1 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu belirtildi.
(Fanatik)
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