Beşiktaş'tan Badou Ndiaye transferi için hamle! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'tan Badou Ndiaye atağı! Stoke City'nin kadroda düşünmediği ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edildi.

Daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye'ye Avcı'nın da onay verdiği belirlendi.

Beşiktaş Yönetimi'nin Ndiaye ile ekonomik koşullarda anlaşması durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ndiaye'nin Siyah-Beyazlı takımda oynamak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Stoke City'de oynayan Senegalli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında...

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