Beşiktaş'tan Azerbaycanlı çocuklar için anlamlı kampanya

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.
Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kampanya hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Mustafayeva'ya isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye edildi.
Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Anıl Cansızoğlu, şunları söyledi:
Vakfımızı oluşturan asırlık kurumlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi camiaları olarak, 'Tek devlet-iki millet' olmanın içten inancıyla, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları esefle kınıyoruz. Ermenistan'ın sivil halkımıza ve özellikle can kardeşlerimizin masum çocuklarına yaşattığı bu insanlık vahşeti ile şiddeti asla kabul etmiyoruz. Azerbaycanlı çocuklarımızın acılarını hafifletmek üzere, BJK-Kabataş Vakfı olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde camialarımızdan her isteyen oyuncak, atkı ve berelerini vakfımız adına Vodafone Park'a gönderebilir. Camialarımızın Azeri çocuklarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum.
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