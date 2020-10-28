  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Azerbaycanlı çocuklar için anlamlı kampanya

Beşiktaş'tan Azerbaycanlı çocuklar için anlamlı kampanya

Paylaş

AA

Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı, "Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler" sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na teslim edilecek.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kampanya hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Mustafayeva'ya isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye edildi.

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Anıl Cansızoğlu, şunları söyledi:

Vakfımızı oluşturan asırlık kurumlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi camiaları olarak, 'Tek devlet-iki millet' olmanın içten inancıyla, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlığa karşı suçları esefle kınıyoruz. Ermenistan'ın sivil halkımıza ve özellikle can kardeşlerimizin masum çocuklarına yaşattığı bu insanlık vahşeti ile şiddeti asla kabul etmiyoruz. Azerbaycanlı çocuklarımızın acılarını hafifletmek üzere, BJK-Kabataş Vakfı olarak başlattığımız kampanya çerçevesinde camialarımızdan her isteyen oyuncak, atkı ve berelerini vakfımız adına Vodafone Park'a gönderebilir. Camialarımızın Azeri çocuklarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız
Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Belhanda ve Feghouli'den beklenmedik tavır! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Belhanda ve Feghouli'den beklenmedik tavır! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Belhanda ve Feghouli'den beklenmedik tavır! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam
Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni dönem başlıyor: Bugün Trabzon'da
Yeni dönem başlıyor: Bugün Trabzon'da

Yeni dönem başlıyor: Bugün Trabzon'da

Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya.

Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi
Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi

Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi

Denizlispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası elindeki su şişesini protesto amaçlı yere fırlatan Josef de Souza'ya 3 maç ceza gelebilir.

Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık
Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.

Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı
Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı

Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı

Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.

Bir İngiliz devi daha peşine düştü
Bir İngiliz devi daha peşine düştü

Bir İngiliz devi daha peşine düştü

Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in konuğu PSG! Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, grubundaki ikinci maçında bu akşam PSG'yi konuk ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.