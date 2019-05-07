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  3. Beşiktaş'tan Aytemiz Alanyaspor'a Josef Sural jesti

Beşiktaş'tan Aytemiz Alanyaspor'a Josef Sural jesti

Beşiktaş'tan Aytemiz Alanyaspor'a Josef Sural jesti

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, konuk takım taraftarlarının yer alacağı tribünün adını "Josef Sural Misafir Tribünü" olarak belirledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçta konuk takım taraftarlarının yer alacağı tribünün adını "Josef Sural Misafir Tribünü" olarak değiştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, 29 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.

Beşiktaş, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakada konuk ekibin taraftarlarına, bilet satışını "Josef Sural Misafir Tribünü" üzerinden yapacak. Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar için maçın biletleri 90 liradan satışa çıkarıldı.

(AA)

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