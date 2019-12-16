Beşiktaş'tan Ajdin Hasic için resmi açıklama
Beşiktaş'ta futbolda transferden sorumlu olan yönetici Erdal Torunoğulları, devre arasında forvet transferi yapmayI düşündüklerini ifade etti. Torunoğulları Beşiktaş taraftarının çok merak ettiği Hasic ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta futbolda transferden sorumlu olan yönetici Erdal Torunoğulları, bu sabah basın çalışanlarına kahvaltı organizasyonu düzenledi.
Devre arasında takıma forvet transferi yapmayı düşündüklerini ifade eden Torunoğulları, Ajdin Hasic'le ilgili de önemli bilgiler verdi.
18 yaşını dolduran ve resmi sözleşme imzalamaya uygun hale gelen Hasic ile ilgili olarak Torunoğulları, 'Hasic'in eski kulübü ile önceki yönetim 2 milyon euro gibi bir imza parasına anlaşmış. biz bu ücreti aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ancak yabancı kontenjanından dolayı Hasic'e lisans çıkartamayabiliriz o zaman da önümüzdeki sezon oynar' ifadelerini kullandı.