Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'ya 3 yıllık teklif

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Abdullah Avcı ile yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Başkan Fikret Orman'ın yürüttüğü görüşmelerde, 55 yaşındaki teknik adama 3 yıl üzerinden 2 milyon Euro maaş teklif edildi. Bu teklife olumlu yaklaşan Avcı da yönetimden transfer için bütçenin yanı sıra, teknik kadrosuna karışılmamasını istedi.

Kulüpteki ekonomik sıkıntıların varlığını bildiğini belirten ancak oyuncu kadrosunun bundan etkilenmemesini isteyen deneyimli hoca, altyapı yatırımlarının artmasını da taleplerine ekledi.

"GENÇLERİ KAZAN"

Yönetim kuruluyla plan, program dahilinde hareket etmek istediğini belirten Abdullah Avcı'dan ise gençleri takıma monte etmesi ve altyapıdan oyuncuların A Takım'ın parçası haline gelmesi istendi.

'HER SENE ŞAMPİYON OLAMAYIZ'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir tv kanalına yaptığı açıklamada, "Her sene şampiyon olamayız" dedi. Hedeflerinin takımı gençleştirmek olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ın markası şampiyon olacak bir marka. Tabi her sene Beşiktaş şampiyon olacak diye bir şey yok. Tüm kulüpler daralacak. Beşiktaş'a da daha genç ağırlıklı ve hedefi olan bir takım kuracağız" dedi. Hakem tartışmalarına da değinen Fikret Orman, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almak alaturka şeyler ama Türkiye'de çalışan bir şey gibi gözüküyor. Biz bu sene Beşiktaş olarak büyük zarar gördük. Yeni federasyon bundan sonra bunu yine egemen kılarsa, artık sessiz kalmayız" ifadesini kullandı.

(Sabah)