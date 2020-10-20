  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 10:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'nın alacakları için yeni hamle

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'nın alacakları için yeni hamle

Paylaş

Sabah

Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi. Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.

FESİHTEN SONRA ÖDEME YAPILMADI

Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı. 2022 Haziran ayına kadar 12 milyon TL'den daha az bir rakama başka takıma imza atması halinde aradaki farkı ödemek zorunda olacak yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti
Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor
Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme
Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı
Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı
Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı

Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...
Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.

Yönetimden Eddie Newton kararı
Yönetimden Eddie Newton kararı

Yönetimden Eddie Newton kararı

2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.

Yenilgi yaz 90+5'e gönder!
Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...
Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...

Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.