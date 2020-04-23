Beşiktaş'tan 5'li transfer harekatı! 2'si tamam

Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.

İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor.



Yerli ve Süper Lig'i tanıyan yabancıları listeye alan siyah-beyazlılar, daha önce Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmıştı. Volkan'a alternatif olarak Samsunspor'dan Nurullah Aslan da takipte. Kartal, sol beke Alanyaspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek N'Sakala, forvet için ise Çaykur Rize ile mukavelesi dolacak olan Oğulcan Çağlayan'ı listesine aldı. Başkan Çebi ve ekibi yurt dışında ise milli futbolcu Yunus Mallı ile ilgileniyor.

NURULLAH ASLAN (22)

Samsunspor'la ligde 28 maça çıkarken 20'sinde gol yemedi.

FABRİCE N'SAKALA (29)

Görev yaptığı 23 lig karşılaşmasının tamamında 11'de yer aldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)

Bu sezon 20 maçta Rizespor forması ile 3 kez gol buldu.

(Sabah)