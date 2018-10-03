Beşiktaş'tan 23 milyon Euro'luk ödeme
Beşiktaş, oyunculara son 2 ay içerisinde toplamda 23 milyon Euro'luk ödeme yapıp alacakları temizledi.
Beşiktaş'ta ödeme krizi sona erdi. Kulüp, oyunculara son 2 ay içerisinde toplamda 23 milyon Euro'luk ödeme yapıp alacakları temizledi.
Yönetim, bu gelişme sonrasında UEFA'nın talep ettiği, 'Alacağım yoktur' kağıtlarını oyunculardan tek tek toplayıp kurula iletti.
Nakit akışını sağlama adına Londra merkezli bir finans kuruluşundan kredi temini yapıldığı belirtildi.