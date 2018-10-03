HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Beşiktaş'tan 23 milyon Euro'luk ödeme

Beşiktaş'tan 23 milyon Euro'luk ödeme

Be%C5%9Fikta%C5%9F%E2%80%99tan+23+milyon+Euro%E2%80%99luk+%C3%B6deme

Beşiktaş, oyunculara son 2 ay içerisinde toplamda 23 milyon Euro'luk ödeme yapıp alacakları temizledi.

x

Beşiktaş'ta ödeme krizi sona erdi. Kulüp, oyunculara son 2 ay içerisinde toplamda 23 milyon Euro'luk ödeme yapıp alacakları temizledi.

Yönetim, bu gelişme sonrasında UEFA'nın talep ettiği, 'Alacağım yoktur' kağıtlarını oyunculardan tek tek toplayıp kurula iletti.

Nakit akışını sağlama adına Londra merkezli bir finans kuruluşundan kredi temini yapıldığı belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar