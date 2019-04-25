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  3. Beşiktaş'taki geleceği sorulan Shinji Kagawa, 'kalacağım' demedi

Beşiktaş'taki geleceği sorulan Shinji Kagawa, 'kalacağım' demedi

Beşiktaş'taki geleceği sorulan Shinji Kagawa, 'kalacağım' demedi

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralık olarak renklerine kattığı, gelir gelmez taraftarın gönlünde taht kurduğu Shinji Kagawa'nın geleceği merak konusu.

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Siyah-beyazlıların özellikle Uzak Doğu açılımında önemli bir figür olan 30 yaşındaki futbolcu, Japon basınına konuşurken takımda kalıp kalmayacağı konusu da gündeme geldi. Daha önce taraflar isterse kalacağını söyleyen oyuncu, bu kez net bir fikir belirtmekten kaçındı.

GOLLERİ SONRADAN GİRDİĞİ MAÇLARDA ATTI

Takıma devre arasında katıldığının altını çizen Kagawa, "Her gün üzerine koyarak ilerledim. Kalan haftalarda daha fazlasını yapmak ve takımımın galibiyetlerine katkı sunmak istiyorum. Sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağım konusuyla ilgili bir şey düşünmüyorum. Tek düşüncem ligin sonuna kadar mücadele etmek" diye konuştu.

9 maçta 359 dakika süre alan Kagawa, 3 golü sonradan oyuna girdiği maçlarda attı.

İKİ TAKIMI GEÇTİ

Burak Yılmaz, ligin ikinci yarısında attığı 9 golle takımın en golcü ismi olurken Kartal'ı uçurdu. Tecrübeli forvet, 12 maçta ise Bursa ve Göztepe'den daha fazla gol kaydetti.

(Sabah)

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