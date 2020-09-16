Beşiktaş'ta zengin orta saha

Trabzonspor'a karşı kazanılan 3-1'lik maçta da bu durumun etkisi görüldü.
Hem transfer hamleleri hem de geri dönüşlerle siyah-beyazlıların orta sahası ciddi anlamda güçlendi. Bol alternatifli bir bölgeye sahip olan Teknik Direktör Sergen Yalçın bir hayli rahatladı.
Kayserispor'dan gelen Bernard Mensah başta olmak üzere yeni transferlerden Josef de Souza, Feyenoord'dan geri dönen Oğuzhan Özyakup, sözleşme yenileyen Atiba Hutchinson, sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz, her zaman kadroda olan Necip Uysal, tecrübeli isim Adem Ljajic ve genç oyuncu Kartal Yılmaz kadroda yer alıyor.
6, 8 ve 10 numara bölgeleri için fazlasıyla alternatifi olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin yeri de fazlasıyla doldu. Trabzonspor deplasmanında da penaltı yaptıran Atiba ve golü atan Mensah sahanın öne çıkan oyuncularıydı.
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Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
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