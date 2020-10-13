  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 20:06
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Paylaş

AA

Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık olan idman yağmur altında gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında olan futbolcuların yanı sıra dinlendirilen Montero katılmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal takımdan ayrı koşu yaparken, lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd takımla birlikte çalıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu
Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'
'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'
'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Göztepe, çekilişle loca verecek
Göztepe, çekilişle loca verecek

Göztepe, çekilişle loca verecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu.

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı
Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya
Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.

Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu
Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu

Bursaspor'un eski başkanı Mestan'dan Hurmacı'ya suç duyurusu

Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı
Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcular belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.