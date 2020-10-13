Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık olan idman yağmur altında gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri yaptı.
Antrenmana milli takım kamplarında olan futbolcuların yanı sıra dinlendirilen Montero katılmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal takımdan ayrı koşu yaparken, lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcular belli oldu.