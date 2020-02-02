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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 14:33
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 14:46

Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi

Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, transfer dönemi biter bitmez oyuncuların maaşlarının bir kısmını ödedi.

Beşiktaş'ta yönetim, transfer döneminin bitiminin ardından futbolculara ve personele cüzi miktarda maaş ödemesi yaptı.

Ekim ayından bu yana alacağı bulunan futbolcuların hesaplarına Ekim ayı ve Kasım'ın da 1 haftalık bölümü yatırıldı.

Son olarak Ekim ayının yarı maaşını alabilen personele ise aynı ayın geri kalan yarısı ödendi.

(Sabah)

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