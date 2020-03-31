Beşiktaş'ta yönetim kriz toplantısı gerçekleştirecek

Beşiktaşlı yöneticiler bugün Ahmet Nur Çebi önderliğinde video konferans yöntemiyle kriz toplantısı gerçekleştirecek. Çebi, kurmaylarıyla ekonomi tedbirlerini masaya yatıracak. Koronavirüs sebebiyle liglerin askıya alınması sonrasında Barcelona ve Sion kulüplerinin attığı adımların tartışılacağı görüşmede, maaş kesintisi ve yol ayrımı konuları görüşülecek.

Siyah-Beyazlılar’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte ekonomik kalkınma çalışması başlatan Ahmet Nur Çebi, Corona virüs sebebiyle kulübün bütün mali gelirlerinin durması sonrasında harekete geçti. Beşiktaş Kulübü’nün bu süreçten en az zararla çıkması için çalışma başlatan Başkan Çebi, bugün yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yapacak. Corona virüs sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın yönetim kurulu toplantısı, video konferans üzerinden yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi ise salgın sebebiyle gelinen noktada yol haritasını belirlemek olacak...

Adnan Dalgakıran anlatacak

Başkan Çebi’nin talimatları doğrultusunda bir süredir İsviçre’nin Sion ve İspanya’nın Barcelona kulüplerinin Corona virüs konusunda aldığı tedbirleri inceleyen İkinci Başkan Adnan Dalgakıran’ın, toplantı sırasında bu konuda bir sunum yapacağı belirtildi. Kulüplerinin mali olarak olumsuz etkilenmemesi için oyuncu maaşlarında büyük oranda indirime gitmek için düğmeye basan ve futbolcularla görüşme halinde olan takımları inceleyen Dalgakıran’ın, benzer bir formülü yönetim kurulunda örneklem olarak göstereceği öğrenildi.

Kolaylık sağlanacak

Süper Lig’e koronavirüs sebebiyle ara verilmesi nedeniyle; Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen maç primi, yayıncı kuruluş geliri, bilet ve mağaza satışlarından kasaya aktarılan paradan da olan yönetim, ek olarak bu ay yapılması planlanan bağış kampanyasını da askıya aldı. Oluşan bu ortamda tüm gelir yolları tıkanan Beşiktaş, Avrupa’da örnekleri olduğu gibi oyuncuların maaşlarında düşüşe gitmeye hazırlanıyor. Yeni planlamanın, yönetim kurulu tarafından belirlenmesi sonrasında oyunculara tek tek aktarılacağı kaydedildi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını bırakma konusunda ortak karar alan futbolculardan bu duruma rağmen ayrılık kararı almak isteyen olursa her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi.

(Fanatik)