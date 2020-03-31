Beşiktaş'ta yönetim kriz toplantısı gerçekleştirecek

Siyah-Beyazlılar’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte ekonomik kalkınma çalışması başlatan Ahmet Nur Çebi, Corona virüs sebebiyle kulübün bütün mali gelirlerinin durması sonrasında harekete geçti. Beşiktaş Kulübü’nün bu süreçten en az zararla çıkması için çalışma başlatan Başkan Çebi, bugün yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yapacak. Corona virüs sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın yönetim kurulu toplantısı, video konferans üzerinden yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi ise salgın sebebiyle gelinen noktada yol haritasını belirlemek olacak...
Adnan Dalgakıran anlatacak
Başkan Çebi’nin talimatları doğrultusunda bir süredir İsviçre’nin Sion ve İspanya’nın Barcelona kulüplerinin Corona virüs konusunda aldığı tedbirleri inceleyen İkinci Başkan Adnan Dalgakıran’ın, toplantı sırasında bu konuda bir sunum yapacağı belirtildi. Kulüplerinin mali olarak olumsuz etkilenmemesi için oyuncu maaşlarında büyük oranda indirime gitmek için düğmeye basan ve futbolcularla görüşme halinde olan takımları inceleyen Dalgakıran’ın, benzer bir formülü yönetim kurulunda örneklem olarak göstereceği öğrenildi.
Kolaylık sağlanacak
Süper Lig’e koronavirüs sebebiyle ara verilmesi nedeniyle; Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen maç primi, yayıncı kuruluş geliri, bilet ve mağaza satışlarından kasaya aktarılan paradan da olan yönetim, ek olarak bu ay yapılması planlanan bağış kampanyasını da askıya aldı. Oluşan bu ortamda tüm gelir yolları tıkanan Beşiktaş, Avrupa’da örnekleri olduğu gibi oyuncuların maaşlarında düşüşe gitmeye hazırlanıyor. Yeni planlamanın, yönetim kurulu tarafından belirlenmesi sonrasında oyunculara tek tek aktarılacağı kaydedildi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını bırakma konusunda ortak karar alan futbolculardan bu duruma rağmen ayrılık kararı almak isteyen olursa her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtildi.
(Fanatik)
‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.
Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili... Galatasaray Yönetimi, bu sezonki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in geleceği ve siyah beyazlı takımda gerçekleştirdikleri devrimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
Beşiktaş Atiba'nın alternatifini şimdiden buldu. Siyah-Beyazlılar, Malmö'de forma giyen 29 yaşındaki Fouad Bachirou için girişimlere başlıyor.