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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 15:11
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 15:35

Beşiktaş'ta yolcular belli oldu

Beşiktaş'ta yolcular belli oldu

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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın’ın ‘Karius seneye bizimle olmayacak’ ifadelerinin ardından diğer kiralık oyuncuların da akıbeti belli oldu. Peki siyah beyazlı takımda kimler gidecek, kimler kalacak? İşte detaylar...

Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Loris Karius’la ilgili olarak ‘Seneye bizimle devam etmeyecek’ açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi.

KİRALIKLAR YOLCU

Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroda kiralık olarak bulunan Diaby, Rebocho ve Elneny’yle yola devam edilmemesini istedi. 

LİSTENİN İLK SIRASINDA REBOCHO VAR

Özellikle sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Pedro Rebocho, gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü siyah-beyazlılar, 2.8 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında, bu futbolcudan çok daha iyisini bulabileceğini düşünüyor.

BOATENG KALACAK

Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen isimlerden Kevin-Prince Boateng dışındaki futbolcularla yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, bunun yanı sıra futbolculara gelen teklifleri de değerlendirecek. 

VİDA VE LJAJİC’E TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu sezon beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida’ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcularla yolları ayırmayı planlayan ve yüksek ücret alan 2 oyuncunun maaş yükünden de kurtulacak olan Beşiktaş, transfer konusunda da yoğun mesai harcayacak.

KİRALIKLAR DÖNECEK

Kadroyu baştan aşağıya yenileyecek olan siyah-beyazlılar, sezon başı kampına yetişecek olan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Fatih Aksoy, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic’in de kadroya dahil olmasıyla yeni bir yapılanma içine girecek. 

MİRİN İÇİN TOP SERGEN YALÇIN'DA

Sezon başında Toulouse’a kiralık olarak gönderilen Isimat Mirin’le ilgili ise son kararı Sergen Yalçın verecek. (İHA)

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Beşiktaş'ta yolcular belli oldu

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