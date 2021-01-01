Beşiktaş'ta yerli transfer planı belli oldu

Ara transfer döneminin gelmesine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği ve yönetime bildirdiği isimler ortaya çıktı.
Yönetim yabancı sayısının azalacak olmasıyla birlikte yerli oyuncularla kadroyu takviye etmek de istiyor. Alternatifler arasında Kenan Karaman ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.
Yine sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nden Atakan Çankaya da gündemde. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan Çankaya stoper olarak da görev yapabiliyor. Ancak stoper için de arayış sürüyor.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kariyeri, geçmişi ve geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.
Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.