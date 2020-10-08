Beşiktaş'ta yenilenme rüzgarı

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda, ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın 'iletişim' sorumluluğunu bırakmasıyla başlayan görev dağılımı değişikliği önümüzdeki günlerde de sürecek.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, tıpkı Dalgakıran gibi sorumlu oldukları branşlardan ayrılmak isteyen Berkan Gocay (sayman ve sosyal tesisler), Erdal Torunoğulları (futbol transfer, scouting ve futbol yapılanması) ve Kemal Erdoğan (TFF, UEFA ve kamu kurumları ile ilişkiler) ile yaptığı toplantıda, "Hepinizin çalışmalarından memnunum. Benden görev değişikliği talebinde bulunuyorsunuz. Karar sizin, saygıyla karşılıyorum. Hangi görevde olursak olalım, Beşiktaş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dediği belirtildi.
Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.
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