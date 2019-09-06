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Beşiktaş'ta yeni transferler takıma ısınıyor

Beşiktaş'ta yeni transferler takıma ısınıyor

Milli maç arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerin takıma uyum süresini kısaltmayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligin dördüncü haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Takım içindeki rekabetten memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerin son durumunu yarın oynanacak Ümraniyespor maçında görecek.

Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, uyun sağlamaları için bu mücadelede yeni transferlere şans vermeyi planlıyor.

Uzun süredir takımla birlikte olan Tyler Boyd, Douglas, Rebecho ve Victor Ruiz, uyum sürecini atlattı. N’Koudou, Elneny ve Diaby’nin de bir an önce sistemi ezberlemesi için antrenmanlarda yoğun çaba harcanıyor.

Milli mesaide olan futbolcular dışında sakatlıkları devam eden; Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

Takıma 7 yeni futbolcunun katılmasıyla Abdullah Avcı’nın istediği rekabet ortamı da sağlanmış oldu.

Özellikle Douglas ve Rebecho transferi sonrasında Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in performanslarının artması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Abdoulay Diaby ilk antrenmanına çıktı

Bu arada Beşiktaş'ın son antrenmanına izinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby de katıldı. Diaby, idmanda arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı.

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