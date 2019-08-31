Beşiktaş'ta yeni transfer Pedro Rebocho ilk kez sahne alıyor
Beşiktaş'ta, Caner'in sakatlığında Çaykur Rizespor karşısında sol bekte yeni transfer Pedro Rebocho forma giyecek.
Süper Lig'de bugün Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho da ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Ayrıca geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna giren bir başka yeni transfer Georges- Kevin N'Koudou da ilk kez 11'de başlayacak.
İki hafta üst üste sahasında oynayacağı fikstürden kazasız çıkmak isteyen Kartal'ın, Vodafone Park'ta oynayacağı mücadele 21:45'te başlayacak ve maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Öte yandan Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de tam 14 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
(Sabah)