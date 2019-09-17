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  3. Beşiktaş'ta yeni transfer N'Koudou sınıfı geçti

Beşiktaş'ta yeni transfer N'Koudou sınıfı geçti

Beşiktaş'ta yeni transfer N'Koudou sınıfı geçti

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Gazişehir mücadelesinde 3-2'lik yenilgiye rağmen sınıfı geçti.

Beşiktaş'ta sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak transfer edilen Kevin N'Koudou, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Gazişehir mücadelesinde 3-2'lik yenilgiye rağmen sınıfı geçti.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Gazişehir önünde takımı adına ayakta kalmayı başaran tek isim oldu.

Girdiği 15 ikili mücadelenin 8'ini kazanan  N'Koudou, Beşiktaş'ın hücumlarının neredeyse tamamında başrolü üstlenerek takdir topladı.

(Star)

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