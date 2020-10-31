Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas ile 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah beyazlılarda N’Koudou, Gökhan Töre ve Hasic sakatlıkları, Josef de Souza ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Covid-19 karantina süresi tamamlanan Mensah ise görev yapabilecek.