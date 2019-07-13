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  3. Beşiktaş'ta yapılandırma sözleşmesi imzalandı, 2 transfer açıklanıyor

Beşiktaş'ta yapılandırma sözleşmesi imzalandı, 2 transfer açıklanıyor

Beşiktaş'ta yapılandırma sözleşmesi imzalandı, 2 transfer açıklanıyor

Finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesini imzalayan Beşiktaş rotasını transferlere çevirdi. Siyah-beyazlılar, önce Tyler Boyd ile resmi mukavele yapacak ardından stoperler Vitor Hugo ve Timothee Kolodziejczak arasında karar verilecek.

Transferin sessiz takımı Beşiktaş'a dün müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Bu yapılandırma ile ekonomik olarak rahat nefes alan Beşiktaş, gözünü transferlere çevirdi. Siyah-beyazlılar ilk olarak daha önce anlaştıkları Guimaraes'in Amerikalı hücum oyuncusu Tyler Boyd'a resmi imzayı attıracak.

24 yaşındaki Tyler Boyd, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak geldiği Ankaragücü'nde 6 gol, 4 asist kaydetti.

AVCI SON KARARI VERECEK

Stoper ihtiyacı doğrultusunda da adımlarını temkinli atan Beşiktaş, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ve kulübü Fiorentina ile büyük ölçüde anlaştı. İtalyan kulübü ile 2022'de sözleşmesi bitecek futbolcuyu kiralama konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, diğer alternatifi de değerlendiriyor.

Meksika takımı Tigres'te forma giyen 27 yaşındaki stoper Timothee Kolodziejczak ile de ilgilenen Beşiktaş yönetimi, pazartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek ve nihai kararını verecek. Kartal, ön libero için ise Malmö'de oynayan Fouad Bachirou ile temaslarını sürdürüyor.

(Sabah)

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