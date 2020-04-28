Beşiktaş'ta yabancıların gözü FIFA'da

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını sürecinde sadece kulüplerin değil, diğer sektörlerin de ekonomik olarak ‘dip’ yaptığını söyledi. Süper Lig’in bir şekilde oynanacağını vurgulayan Torunoğulları, kulüplerin mali açıdan toparlanmasının bir yıl süreceğini ifade etti.
Turizmci olduğunu aktaran siyah-beyazlı yönetici, “Ligin 12 Haziran’da başlatılması planlanıyor. Hazırlık süreci 1 ay sürer. Ancak moral motivasyon çok önemli. Bunun da zor olacağını düşünüyorum. İnşallah doğru zamanda oynatırlar. Arzumuz şu virüsten bir an önce kurtulmaktır. Ekonomiye gelince; konuya sadece futbol penceresinden bakmayalım, tüm sektörler dip yaptı. Örneğin biz turizm alanında faaliyet gösteriyoruz, 12 oteli kapattık, kilit vurduk. Bu süreç bittikten sonra toparlanmamız en az 1 yıl sürer. Diğer sektörler de aynı pozisyonda” dedi.
Erdal Torunoğulları, yıllık ücret indirimi konusunda yabancı oyuncuların da ılımlı olduklarını dile getirdi.
Takımdaki tüm yabancı futbolcularla video konferans yaptığını vurgulayan Torunoğulları, “Yaptığımız görüşmede konuya olumsuz bakan yabancı oyuncumuz olmadı. UEFA ve FIFA’nın kararları doğrultusunda hareket edeceklerini söylediler. İşin özeti öyle aman aman tepki gösteren olmadı. Yerlilerde de sıkıntı olacağını sanmıyoruz, onları sona bıraktık” ifadelerini kullandı.
‘Ana motor futboldur’
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın amatör şubelerle ilgili açıklamalarını değerlendiren Erdal Torunoğulları, futbolun ekonomik açıdan farklı bir pozisyonda olduğunu ifade etti. Torunoğulları, “Bu konuya genel bakmak lazım. Yönetim olarak önceliğimiz kulübü kurtarmaktır. Mali açıdan Beşiktaş’ı ayakta tutmak zorundayız. Unutmayalım ki, kulüplerin ana motoru da futboldur. Abdurrahim Albayrak’ın açıklamaları tartışılmaya değer” dedi.
‘Gereğini yapacaktır’
Erdal Torunoğulları, kaptan Burak Yılmaz’ın maaş indirimi konusunda yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Siyah-beyazlı idareci, “Burak Yılmaz açıklamalarında çok haklı. Neticede bu takımın kaptanıdır. Kulübümüze her türlü desteği vereceğine inanıyorum” diye konuştu.
(Milliyet)
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