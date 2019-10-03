Beşiktaş'ta Wolverhampton maçı öncesi büyük şok! Burak Yılmaz kadroda yer almadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile bugün saat 19.55'te Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sakatlığını yeni atlatan ve Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçında 11 başlayan Burak Yılmaz'ın, İngiliz ekibiyle oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli golcüyü riske etmemek adına kadroya almadığı iddia ediliyor.

BURAK'IN YERİNE GÜVEN YALÇIN

Burak Yılmaz'ın kadroya dahil edilmemesiyle, siyah beyazlılarda forvete geçecek ilk ismin Güven Yalçın olacağı belirtiliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmada Güven takımın tek santrforu olarak görev alacak.